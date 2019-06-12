بعد تكرار حالات السرقة.. سفارة المملكة في اليونان تحذر مواطنيها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في اليونان، الأربعاء، المواطنين والمواطنات القادمين إلى دولة اليونان بغرض السياحة والراغبين في زيارة أثينا وجزيرتي ميكونوس وسانتوريني، من عصابات السرقة.

ونوهت سفارة المملكة في اليونان، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أنها لاحظت تعرض بعض المواطنين السياح في حزيرة ميكونوس ومنطقة وسط البلد والمترو والمناطق المزدحمة بسانتوريني لسرقات من قبل لصوص محترفين.

وأضافت السفارة أنه تجنبا لعمليات السرقة يتنبه على المواطنين تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة “الساعات والمجوهرات والحقائب”، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة