بيان مصري تونسي جزائري: نطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، الأربعاء، بيانا مشتركا طالبوا فيه بوقف فوري للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا.

وقال وزير الخارجية التونسي، تعليقا على البيان، اتفقنا مع مصر والجزائر على مساعى مشتركة لحل أزمة ليبيا.

وتسعى الدول الثلاث إلى خطوات جادة لإيجاد حل عاجل لوقف العمليات في ليبيا، منددة بأعمال المليشيات المسلحة في طرابلس التي تستهدف الأمن وتقوض جهود السلام في المنطقة.