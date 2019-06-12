جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاق بحري على قطاع غزة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فرض إغلاق بحري على قطاع غزة بالكامل.

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وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان أن القرار جاء في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع لذا تقرر إغلاق البحر بشكل كامل على غزة حتى إشعار آخر، وفق وكالة شهاب الفلسطينية.

واندلعت عدة حرائق في منطقة غلاف غزة، في وقت سابق اليوم في حدث الأول من نوعه منذ عدة أسابيع منذ التهدئة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال.

واندلعت 6 حرائق في منطقة غلاف غزة، جراء إطلاق بالونات حارقة، وطائرات ورقية المشتعلة من غزة إلى المستوطنات القريبة من القطاع ردا على انتهكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينين في القطاع.