سلطات الأمن في ليبيا تعلن القبض على المتهم بذبح أقباط مصريّين في سرت‎

قالت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة أنها القت القبض على متطرف ليبي في مدينة أجدابيا ”160 كم“ جنوب بنغازي، يعتقد أنه شارك في ذبح الأقباط بمدينة سرت.
وقال جهاز الأمن الخارجي في بيان له، اليوم الأربعاء، إن عناصر تابعة له ألقت القبض على يحيى أردوغال صالح التباوي، المعروف بأبو يحيى الدرناوي، بالقرب من المدينة الرياضية في مدينة أجدابيا، بعد ورود معلومات عن دخوله المدينة.
وأشار الفاخري إلى أن التباوي أحد عناصر تنظيم داعش المتشدد، وقاتل في صفوف جبهة النصرة السورية، قبل ذلك.
يشار إلى أن التباوي شارك في المعارك التي خاضها تنظيم داعش في مدينة سرت ضد قوات البنيان المرصوص في 2016، وكان حاضرًا حين ذبح الأقباط المصريين.
وفي درنة التي ينحدر منها التباوي، شارك الرجل المتشدد في عمليات الذبح التي شهدتها المدينة بعيد سيطرة تنظيم داعش عليها.
وكان المسؤول الأول عن التجنيد لصالح داعش في سرت وإرسالهم لدرنة لدعم التنظيم في المدينة.
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