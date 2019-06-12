مستثمرون قطريون ينتفضون في وجه الحمدين ويوجهون صفعة لتركيا .. شاهد

إنتفض عدد من المستثمرين القطريين في وجه تنظيم الحمدين وأمير قطر تميم بن حمد، ونظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان .

وكشفت بيانات مالية عن قيام المستثمرين القطريين ببيع 31% من أستثمارتهم في بورصة أسطنبول، منذ ديسمبر الماضي وحتي اليوم .. مشيرة إلى أن المستثمرين القطريين سحبوا 4.6 مليار ليرة أي ما يعادل 790 مليون دولار من بورصة أسطنبول .

وجاءت هذه الإنتفاضة رداً على تعهدات أمير قطر تميم بن حمد بدعم الإقتصاد التركي بـ15 مليار دولار إستثمارات مباشرة .