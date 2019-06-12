واشنطن تعين دونالد بوث مبعوثاً خاصاً للسودان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، تعيين البدلوماسي السابق، دونالد بوث، مبعوثً خاصاً للسودان .

ودونالد بوث هو دبلوماسي أميركي سابق ملم بالشؤون الأفريقية، إذ كان سفيرا في دول أفريقية عدة (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية.

وعمل بوث، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويأتي تعيين بوث، بالتزامن مع زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا تيبور ناغي الخرطوم حاليا، لتشجيع قادة المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المدنية على التوصل إلى حل للأزمة السياسية.

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وكانت السفيرة إلهام أحمد، وكيل وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، قد استقبلت، الأربعاء، ناغي في فاتحة لقاءاته بكبار المسؤولين السودانيين، خلال الزيارة التي بدأت الأربعاء وتستمر حتى الخميس.

ورحبت أحمد بزيارة المسؤول الأميركي الرفيع، وقدمت له شرحا للتطورات السياسية في البلاد، وأوضحت الجهود الجارية للوصول لوفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية تؤسس لتحول ديمقراطي كامل.

وشهد اليومان الماضيان تطورات إيجابية على صعيد استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والتقدم الذي تحرزه الوساطة الإثيوبية وجهود المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.