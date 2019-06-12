أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد, وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا. استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد, وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية أن جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, وتؤكد تضامنها ووقوفها بجانب المملكة.



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