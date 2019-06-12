شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات تدعم المملكة روحا وجسدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن الاعتداء الحوثي على مطار أبها والهجمات المتكررة على الأهداف المدنية في أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن الاعتداء الحوثي على مطار أبها والهجمات المتكررة على الأهداف المدنية في السعودية يؤكد أصالة موقف الإمارات المبدئي بدعم المملكة روحاً وجسداً. وقال قرقاش عبر تويتر اليوم (الأربعاء): «مصيرنا واحد وأمننا ومستقبلنا مشترك، واليوم أفخر مجدداً بموقف وطني الإمارات».



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