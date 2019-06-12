شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تطالب إيران بوقف نشاطاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (واشنطن) طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار. طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إيران بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها في ما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة"، مضيفةً "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".



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