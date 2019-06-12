شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الهجوم الإرهابي على مطار أبها يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الأمم المتحدة) أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ، واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ، واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الهجوم الإرهابي على مطار أبها يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.