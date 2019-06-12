شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يستجدي واشنطن بعدم استبعاد تركيا من مقاتلات «إف-35» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (اسطنبول)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الاربعاء)، عن أمله باقناع الولايات المتحدة بعدم استبعاد تركيا من المشاركة في مشروع مقاتلات «إف 35»، وذلك قبل لقائه الرئيس دونالد ترمب أواخر هذا الشهر.

وقال أردوغان في خطاب متلفز إنه قبل أن يلتقي ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان «أود أن ابحث هذه المسألة (مقاتلات إف 35) هاتفيا والعودة بها من الحال الراهنة إلى النقطة التي انطلقنا منها».

الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت الاثنين الماضي إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.