شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: لا موعد نهائي لفرض رسوم جمركية جديدة على الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) إنه ليس لديه موعد نهائي محدد لاتفاق تجاري مع الصين من شأنه أن يسمح لبكين بتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات بقيمة 300 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) إنه ليس لديه موعد نهائي محدد لاتفاق تجاري مع الصين من شأنه أن يسمح لبكين بتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات بقيمة 300 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. وأضاف ترمب أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس البولندي أندريه دودا «ليس لدي موعد نهائي».



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