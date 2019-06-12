شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (إسلام آباد)

دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف معادٍ أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صباح اليوم وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكاملين مع المملكة ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها وسيادة أراضيها.