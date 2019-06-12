شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: استهداف مطار أبها دليل جديد على نشاط إيران الخبيث في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (واشنطن) صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» لشؤون عمليات القيادة الوسطى الـ «سانتكوم» ريبيكا ريباريتش اليوم، إن اعتداءات مليشيا الحوثي الأرهابية المدعومة من إيران في اليمن ضد المملكة العربية صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» لشؤون عمليات القيادة الوسطى الـ «سانتكوم» ريبيكا ريباريتش اليوم، إن اعتداءات مليشيا الحوثي الأرهابية المدعومة من إيران في اليمن ضد المملكة العربية السعودية والهجوم على مطار أبها الدولي إنما تظهر أدلة جديدة على دور إيران الخبيث والتخريبي في المنطقة ومواصلة لخرق قراريّ مجلس الأمن رقمي 2216 و2231". وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية في تصريحات صحافية لقناة «الحرة» الامريكية، أن القيادة الوسطى تتابع عن قرب الاعتداء على مطار «أبها»، وأن مثل هذه الأعمال تتسبب بقتل مدنيين أبرياء لا علاقة لهم في النزاع داخل اليمن.



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