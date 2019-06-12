شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: تصعيد خطير لمستوى دعم إيران للمليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم يمنيين.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم (الأربعاء): إن الهجوم على مطار أبها الدولي يمثل تصعيدًا خطيرًا ويشير إلى مستوى الدعم الإيراني للمليشيا الانقلابية، واتخاذها كأداة لتنفيذ اجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها.

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي وإدراك خطورة مساعي نظام إيران وأدواته المتمثلة في المليشيا الحوثية الانقلابية التابعة لإيران.