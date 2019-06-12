شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تُندد باستهداف الحوثيين لمطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أدانت سويسرا العمل الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الذي استهدف مطار أبها اليوم (الأربعاء)، ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين بينهم مواطنين ومقيمين.

وقالت السفارة السويسرية لدى الرياض في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تُعرب سويسرا عن قلقها إزاء الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، والتي من ضمنها استهداف مطار أبها الدولي الواقع في جنوب غرب المملكة، حيث أُصيب مسافرون مدنيون».

وأضافت: «سويسرا تُدين هذه الهجمات وتحث على وقفها على الفور، وتدعو لمنع أي تصعيد».