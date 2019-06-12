السعودية تحت القصف .. الصور الأولى لخسائر مطار أبها .. أطالة تدعو للمملكة

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، استهداف ميليشيات الحوثي، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، لمطار أبها جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأكد أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء "يمنية، هندية، سعودية" وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

على الجانب الآخر، اعترف الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين أن "صاروخ كروز أُطلِق اليوم على مطار أبها استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة"، مشيرا إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأعلن مطار أبها الدولي أن حركة الطيران عادت لطبيعتها بعد ساعات من الهجوم.

إدانة دولية

الاستهداف الحوثي لمطار أبها، تسبب في حملة إدانات دولية، فأكدت اليمن، على لسان المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، أن استهداف المطار عمل إرهابي من الطراز الأول، مؤكدًا أن "الانقلابيين" لا يفهمون لغة الحوار بل القوة.

فيما قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إنّه يجب أنّ يكون هناك موقفا دوليا صارما تجاه "الإرهاب الحوثي" والدعم الإيراني المتوفر له، معتبرا استهداف مطار أبها، بمثابة تصعيد خطير بسلاح إيراني.

مصر من جهتها أدانت بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن، لمطار أبها الدولي، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استهداف المطار بأنه عمل إجرامي مطالبا الجميع بإدانته.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، آر كلارك كوبر، إن الهجمات الإيرانية بما فيها الهجوم الصاروخي على مطار أبها السعودي، يمثل تطورًا جديدًا عل مستوى التهديد الذي تشكله طهران في المنطقة.

وأدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاعتداء الذي استهدف مطار أبها الدولي في السعودية وأدى إلى إصابة 26 مدنيا.

كما أدانت الإمارات بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي بمقذوف عسكري، والذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة".

Advertisements

واستنكرت الإمارات بشدة هذا "العمل الإرهابي"، واعتبرته دليلًا جديدًا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي استهداف مطار أبها، استكمالًا للنهج الحوثي بضرب مناطق حيوية وعسكرية في السعودية.

وكانت الميليشيات المدعومة من إيران، استهدفت خط نقل نفط تابع لشركة أرامكو السعودية، منذ أيام.



وبحسب شبكة "سي إن إن"، استهدفت ميليشيات الحوثي مناطق عدة في المملكة العربية السعودية، منها الرياض، ونجران، وخميس مشيط، وجازان.(المصدر)

الصور الأولى للقصف

نشرت وسائل إعلام سعودية الصور الأولى لاستهداف الحوثيين مطار أبها المدني جنوب المملكة، وأسفر عن إصابة 26 شخصا.

وكان الحوثيون أعلنوا عبر قنواتهم الإعلامية أنهم أطلقوا صاروخ كروز دمرت برج المراقبة في مطار أبها الذي يبعد نحو 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم رحلات داخلية وإقليمية.(المصدر)

أصالة تدعو للسعودية

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تدعو بها للشعب السعودي بعد الهجمات على مطار أبها.

وكتبت أصالة: " اللهم أحفظ أهلنا وأشف مرضاهم وصبّر قلوب ذويهم، في وطننا الحبيب السّعوديّه، كلّنا ندعو الله أنّ يحفظ بلاد الحرمين الشّريفين، فهي السند وهي الأهل وهي أمّ البلاد، بلادنا الحبيبة قلوبنا معك، وكلّنا دعاء للسعودية وأبها".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أعلن أن هجومًا إرهابيًا حوثيًا استهدف مطار أبها الدولي بالسعودية، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون، وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "عند الساعة الثانية من صباح اليوم (الأربعاء) سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

واستطاعت قوات الأمن أن تُعيد الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها. (المصدر)