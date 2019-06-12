صدى البلد تصدرت الفنانة الكويتية منى شداد ترند جوجل وذلك بعد اعلان خبر تعليق انشطتها الفنية بسبب دعمها لمواقف قطر الداعمة للإرهاب في المنطقة حيث اصدرت هيئة الترفية فى السعودية قرار التعليق لحين الانتهاء من كافة اجراءات التحقيق معها. كما قررت الهيئة منع منى شداد من الظهور فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة عقب ظهورها في مقطع فيديو أبدت فيه تأييدها لقطر. ونشر عبد الله مخارش عضو هيئة الترفيه السعودية تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يؤكد فيه قرار تعليق نشاط منى شداد قائلا : "كفاية استهتار فينا، فتحنا لكم...

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كانت هذه تفاصيل خبر منع ظهور منى شداد بأوامر «سيادية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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