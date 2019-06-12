استقبل وزير الدفاع الياس بو صعب وفدًا من مجموعة العمل الأميركيَّة من أجل لبنان.
وشكر بو صعب أعضاء الوفد على "المساعي التي يقومون بها لتقديم الدعم للبنان وجيشه في واشنطن"، مؤكِّدًا أنَّه "يعمل مع قيادة الجيش على تقوية الجيش اللبناني وإعلاء صورته وإعادة هيكلته ليكون الضامن الوحيد لأمن لبنان".
كما وتمَّ التداول في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية في لبنان، وجرى البحث في أزمة النازحين السوريين، وشدَّد بو صعب على "ضرورة عدم انتظار الحلّ السياسي في سوريا لإعادتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: لضرورة عدم انتظار الحل السياسي بسوريا لإعادة النازحين لبلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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