بو صعب: لضرورة عدم انتظار الحل السياسي بسوريا لإعادة النازحين لبلادهم

استقبل وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ وفدًا من مجموعة العمل الأميركيَّة من أجل ​لبنان​.

وشكر بو صعب أعضاء الوفد على "المساعي التي يقومون بها لتقديم الدعم للبنان وجيشه في ​واشنطن​"، مؤكِّدًا أنَّه "يعمل مع ​قيادة الجيش​ على تقوية ​الجيش اللبناني​ وإعلاء صورته وإعادة هيكلته ليكون الضامن الوحيد لأمن لبنان".

كما وتمَّ التداول في موضوع ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية في لبنان، وجرى البحث في أزمة ​النازحين السوريين​، وشدَّد بو صعب على "ضرورة عدم انتظار الحلّ السياسي في ​سوريا​ لإعادتهم".