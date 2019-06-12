الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق مختلفة أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 11 حزيران 2019 الساعة 15:30، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:20 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 18:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا بين مناطق ​السعديات​ والناقورة، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:05 من فوق البحر مقابل بلدة ​عدلون​ باتجاه الغرب".

ولفتت المديرية إلى أنّ "عند الساعة 22:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة عيترون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 12 حزيران 2019 الساعة 5:30 من فوق البلدة المذكورة".