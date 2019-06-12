جنبلاط: الإعتداء على رولان نصور عمل ارهابي نطالب بالقبض على الفاعلين

اكد رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان "​النقاش​ حول ​سد بسري​ وجدواه لا زال في بدايته"، مشيراً الى أنه "نعم كنت من الذين ايدوا اقامة هذا السد لكن الآراء المعترضة والاجوبة الملتبسة حول جدواه من قبل ​مجلس الانماء والاعمار​ تجعلني اعيد النظر باقامته، اما الاعتداء الوحشي على الناشط البيئي رولان نصور فهو عمل ارهابي نطالب بالقبض على الفاعلين".

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