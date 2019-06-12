النشرة: سقوط جريحين باشكال عائلي في مخيم المية ومية

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن "سقوط جريحين في ​اشكال عائلي​ وقع في ​مخيم المية ومية​ واستخدمت فيه الحجارة و​السكاكين​ حيث اصيب كل من "د،ب" و "م ،ب" بجراح مختلفة وعملت اللجنة الشعبية في المخيم على تطويق ذيول الاشكال".

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