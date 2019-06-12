قيومجيان: نائب رئيس إتحاد بلديات جزين تكفل بتكاليف مركز سيزوبيل جزين

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ انه "بعد النداء الذي وجهته من جزين وزيارتي سيزوبيل ودعوتي للالتفاف حول مؤسسات الرعاية ودعمها كي تبقى وتستمر في رسالتها الإنسانية، أعلن نائب رئيس ​إتحاد بلديات جزين​ فادي رومانوس، مشكورا، تكفله بتكاليف مركز سيزوبيل - جزين لثلاثة أشهر"، مضيفا:"بتضامننا نصون أمننا الإجتماعي".

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