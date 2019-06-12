افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن "سقوط جريحين في حي بلاعة وسط المدينة حين اقدم المدعو "م، ج" على ​إطلاق النار​ على "م،ش" و "ا ، ص" فاصابهما وذلك على خلفية اشكال كان قد وقع منذ عامين في المدينة بسبب التنافس على ​المولدات​ الكهربائية. وقد نقل الجريحان الى ​مستشفى​ بلاعة والهمشري وصيدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط جريحين باطلاق نار في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.