الجميل : كيف يمكن تقييم جدوى اي اجراء ضريبي دون دراسة اثر اقتصادي واجتماعي

سأل رئيس "​حزب الكتائب​" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "‏كيف يمكن تقييم جدوى أي إجراء ضريبي من دون دراسة اثر اقتصادي واجتماعي؟".

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