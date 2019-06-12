لجنة أصحاب الشاحنات والسائقين ومالكي شركات النقل ترجىء الاعتصام الى بعد غد

أعلنت لجنة أصحاب ​الشاحنات​ والسائقين ومالكي شركات النقل في عكار "أننا نحن أصحاب الشاحنات والسائقون ومالكو شركات النقل في عكار قررنا القيام بالاعتصام غدا عند الطريق العام طلعة ​المحمرة​، من أجل مطلبنا المحق الذي يمس لقمة عيشنا وعائلاتنا، ولكن بعد المشاورات اتفقنا على تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا غدا الى نهار الجمعة بسبب اجراء ​الامتحانات الرسمية​ للشهادة المتوسطة وما سيلحقه الاعتصام من ضرر و​زحمة سير​ من الممكن أن تحول دون وصول أبنائنا ​الطلاب​ إلى مراكز الامتحانات في الوقت المحدد".

ولفتت اللجنة في بيان لها الى أن "الاعتصام سيعقد إن شاء الله في المكان عينه بعد غد الجمعة في وسوف يصار الى قطع الطريق والتصعيد والمضي وراء مطالبنا بحقوقنا المشروعة ولقمة العيش، التي يكفلها القانون".