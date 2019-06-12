سقوط جريح في بلدة القنطرة قضاء مرجيعون بعيار ناري جراء اشكال فردي

وقع جريح باشكال في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون بين شابين من البلدة المذكورة وهما ع. ح. وم.ب على خلفية سرعة، حيث قام الاخير باطلاق النار من سلاح حربي وأصاب ع. ح. على اثرها نقل الى ​مستشفى النبطية الحكومي​ للمعالجة.

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