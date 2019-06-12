توقيع مذكرة تفاهم بين قيادة الجيش وشركة "LIBAN POST"

أفادت قيادة الجيش ال​لبنان​ي بأنّه "جرى توقيع مذكّرة تفاهم بين قيادة الجيش وشركة بريد لبنان (LIBAN POST) بحضور رئيس الأركان عن جانب ​الجيش اللبناني​ اللواء الركن ​أمين العرم​، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام (LIBAN POST) خليل داود".

وبيّنت أنّ "المذكّرة تشمل اعتماد آليّة عمل للتعاون بين القيادة والشركة المذكورة، بحيث يقدِّم المواطنون و​العسكريون المتقاعدون​ طلباتهم ومراجعاتهم المختلفة لقيادة الجيش، في مكاتب الشركة بفروعها كافّة، عوضًا عن تقديمها في أمانة الأركان، ما يسهِّل عمليّة تقديم الطلبات ويخفِّف من مشقّة الانتقال إلى مبنى القيادة".

ولفتت إلى أنّه "سيتمّ استكمال الإجراءات الباقية تباعًا بغية وضع هذه المذكرة موضع التنفيذ".