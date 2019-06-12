افادت غرفة "التحكم المروري" عن "سقوط جرحى بتصادم بين عدد كبير من المركبات على ​اوتوستراد الجية​ باتجاه صيدا بسبب تسرب مادة ​المازوت​". وفي السياق نفسه اعلن الصليب الأحمر عن سقوط 9 جرحى في الحادث وتعمل 4 فرق من الصليب الأحمر على نقلهم الى المستشفيات.

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