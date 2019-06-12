وزير خارجية تونس: دول جوار ليبيا ترفض أي حل عسكري للأزمة الليبية

أعلن وزير خارجية تونس ​خميس الجهيناوي​ أن "الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ​ليبيا​"، مشيراً الى أن "دول جوار ليبيا ترفض أي حل عسكري للأزمة في ليبيا".

وفي بيان مصري تونسي مشترك، بعد لقاء جمع وزراء خارجية الدول الثلاثة، أوضح الجهيناوي "أننا نطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا، ورفض أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية".

وشدد على رفض الدول الثلاثة "إغراق ليبيا ب​السلاح​ الأجنبي"، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا".