الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا بحريا على قطاع غزة

افادت قناة "​سكاي نيوز​" بأن "​الجيش الإسرائيلي​ فرض حصارا بحريا على ​قطاع غزة​ وأغلق منطقة الصيد البحري بذريعة استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة".

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