الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا بحريا على قطاع غزة

افادت قناة "سكاي نيوز" بأن "الجيش الإسرائيلي فرض حصارا بحريا على قطاع غزة وأغلق منطقة الصيد البحري بذريعة استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة".
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