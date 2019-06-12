ترمب يعلن أنه سيلتقي بوتين خلال قمة العشرين في اليابان

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان نهاية حزيران/يونيو.

وقال ترمب بعد استقباله الرئيس البولندي اندريه دودا، "سالتقي بوتين في (قمة) مجموعة العشرين".

وأضاف "سالتقي الرئيس (الصيني) شي (جينبينغ) في قمة العشرين، سالتقي العديد من القادة".

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وكان ترمب أعلن في ايار/مايو أنه سيلتقي بوتين، لكن الرئاسة الروسية قالت حينها أن "لا اتفاق" على اجتماع ثنائي بين الرئيسين.

ويعود آخر لقاء للرئيسين الى تموز/يوليو 2018 في هلسنكي.

وكان ترمب الذي وعد بتحسين العلاقات الاميركية الروسية، أثار انتقادات الطبقة السياسية الاميركية بسبب لهجته التصالحية مع بوتين في قمة هلسنكي.

