ترمب يعلن أنه سيلتقي بوتين خلال قمة العشرين في اليابان

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان نهاية حزيران/يونيو.
وقال ترمب بعد استقباله الرئيس البولندي اندريه دودا، "سالتقي بوتين في (قمة) مجموعة العشرين".
وأضاف "سالتقي الرئيس (الصيني) شي (جينبينغ) في قمة العشرين، سالتقي العديد من القادة".
وكان ترمب أعلن في ايار/مايو أنه سيلتقي بوتين، لكن الرئاسة الروسية قالت حينها أن "لا اتفاق" على اجتماع ثنائي بين الرئيسين.
ويعود آخر لقاء للرئيسين الى تموز/يوليو 2018 في هلسنكي.
وكان ترمب الذي وعد بتحسين العلاقات الاميركية الروسية، أثار انتقادات الطبقة السياسية الاميركية بسبب لهجته التصالحية مع بوتين في قمة هلسنكي.
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