ضبط المتهمين بمحاولة السطو على شركة مياه غازية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

تمكن قسم شرطة المنيا الجديدة، من ضبط عاطلين لارتكابهما واقعة التعدي على فردي أمن لمخزن إحدى شركات المياه الغازية والشروع في السرقة بالمنيا الجديدة.

البداية، عندما تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة بشأن وقوع حادث تعدى ومحاولة سطو على مخزن إحدى شركات المشروبات الغازية، بدائرة قسم المنيا الجديدة، وبالانتقال وسؤال "عاملان أمن بالشركة" قررا أنهما أثناء تواجدهما بالمخزن قام مجهولان بتسلق سور المخزن، والتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابة أحدهما بكدمات متفرقة، ومحاولة إيثاقه ولدى استغاثتهما هربا تاركين حقيبة بداخلها 2 صاروخ كهربائي - 4 أسطوانة تقطيع - مقص حديدي - جاكوش- أجنة حديدية - قفاز - 2 عصا، ولم يتمكنا من السرقة.

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وبتتبع خط سير هروب الجناة وتمشيط المنطقة أمكن ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (عاطلين، سبق اتهامهما في عدة قضايا، مُقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة ) وبحوزة إحداهما سلاح أبيض "مطواه".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحد الأشخاص "موزع مشروبات، 24" حيث أن الأخير عميل لدى الشركة، نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينة المخزن، وأضافا بأنه كان في انتظارهما بسيارته الخاصة رفقة عامل وآخر خارج المخزن "جار تكثيف الجهود لضبطهم".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.