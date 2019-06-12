بعد معاقبتهم بالسجن المشدد.. كيف خطط المتهمين لـ"محاولة اغتيال السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير ومحمود السعيد:
قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 292 متهمًا، بأحكام تتراوح بين السجن المشدد والبراءة، في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف.
ويستعرض "الخليج 365" الحلقات التي نشرها في وقت سابق من أوراق القضية، وكشفت الخطط التي أعدها المتهمين لمحاولة تنفيذ جريمتهم باغتيال الرئيس السيسي وولي عهد السعودية السابق.
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