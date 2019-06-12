"الكاوتش فرقع".. مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث الأوتوستراد المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني تفاصيل حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارتي أجرة، أعلى كوبري طرة بطريق الأوتوستراد في حلون، ما أسفر عن مصرع 14 شخصًا وإصابة 8 آخرين.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن الحادث وَقع بسبب انفجار "كاوتش الميكروباص"، ما أدي إلى اختلال توازن السيارة، واصطدامها بسيارتي ملاكي وأخرى أجرة.

وأضاف المصدر، أن الحادث "مروع" تسبب في حدوث وفيات، وتعرض آخرين لإصابات مروعة، تم نلقهم إلى مستشفيات مبرة حلوان والبنك الأهلي وحلوان العام وجراحات اليوم الواحد بالبساتين.

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وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى محل حادث تصادم؛ لإجراء المعاينة المبدئية للحادث، ومعرفة أسباب وقوعه، كما انتقل إلى المستشفيات سالفة الذكر، لسماع أقوال المصابين.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت إخطارا من الخدمات المعينة بطرة بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وإعادة حركة السير مرة أخرى.