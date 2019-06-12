ضبط عامل بسوهاج جمع 2 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من القبض على عامل بسوهاج اشترك مع شقيقه بالخارج الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بتعاملات مالية بلغت 2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "عامل"، 24 سنة، "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" وشقيقه 27 سنة، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل تسليمهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثاني ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

باستدعاء المتهم الثاني، ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.