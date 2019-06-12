جامعة قناة السويس توقع اتفاقية تعاون لتشغيل مستشفيات التأمين الصحي ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

وقعت جامعة قناة السويس ووزارة الصحة، اتفاقية تعاون لتشغيل وحدات ومستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

شهد مراسم التوقيع الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور أحمد محيي مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويمتد الاتفاق لمدة عام قابل للتجديد.

وقال بيان رسمي صادر عن جامعة القناة، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، على أن تقوم الوزارة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، الاتفاق ينص على التزام كلية الطب جامعة قناة السويس بتوفير احتياجات المستشفيات والوحدات من أعضاء هيئة التدريس بحسب احتياجات التخصصات.