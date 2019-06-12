المملكة السعودية / إصابة 26 مدنيًّا من جنسيّاتٍ مختلفة بجروح في هجومٍ نفذه الحوثيّون على مطار أبها...

وكالات - أصيب 26 مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح في ساعة مبكرة صباح اليوم، الأربعاء 12 جوان 2019، في إنفجار "مقذوف" أطلقه المتمردون الحوثيون اليمنيون على مطار أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وفق ما أفاد به التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.
وأعلن الحوثيون في وقت سابق أنهم هاجموا المطار بصاروخ عابر، بينما قال المتحدث بإسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد السعودي تركي المالكي إن السلطات لم تحدد بعد طبيعة الجسم المقذوف المستخدم في الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة السعودية / إصابة 26 مدنيًّا من جنسيّاتٍ مختلفة بجروح في هجومٍ نفذه الحوثيّون على مطار أبها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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