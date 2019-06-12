ترامب يؤكد عزمه لقاء بوتين على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية في 28-29 يونيو الجاري.
ويخطط ترامب كذلك، للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش القمة المذكورة.
وفي وقت سابق من اليوم،قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة لم ترسل حتى الآن إشارات واضحة إلى موسكو حول إمكانية وشكل الاجتماع بين بوتين وترامب في قمة اليابان.
وقبل ذلك، في 11 يونيو،
وفي 6 يونيو الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي، لم يتلق أية مقترحات محددة، من الجانب الأمريكي حول لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في اليابان.
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