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استدعاء سفير بريطانيا احتجاجًا على تصريحاته بشأن التطورات السياسية بالسودان

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استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق للإعراب عن احتجاجها على تصريحاته ومواقفه من التطورات الحاصلة في البلاد.

 

وكتب السفير البريطاني عرفان صديق على تويتر يوم أمس،

الثلاثاء، بعد محاولات لفض اعتصام المحتجين في السودان "قتل 19 طفلاً في الأيام التسعة الأخيرة يجب أن يدفع كل أولئك
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المسؤولين عن العنف الدائر أن يفكروا مليا ومطولاً في أعمالهم. نحتاج إلى اتفاق سياسي وإلى إنهاء العنف فوراً".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة (سونا) إن الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع "الأعراف الدبلوماسية الراسخة".

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