الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد

تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، أوراق اعتماد 10 سفراء جدد.
واستقبل بن صالح كلا من نايك الكتريني كوتكاكو سفيرة اليونان، ونانا كويسي أرهين سفير غانا،وفؤاد صادق محمد البحارنة سفير البحرين، وحبيب تامازا بابا جارا سفير غامبيا، وغابريال روزانزويغ بيكاردو سفير المكسيك، ولي اون يونغ سفير كوريا الجنوبية، وكارفايو مويرا
وأكد الرئيس الجزائري للسفراء الجدد حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية مع بلدانهم وطالبهم بالعمل على دفعها قدما نحو المزيد من التعاون.
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