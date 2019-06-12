اليابان: يجب منع نشوب صراع عسكري بين أمريكا وإيران بأي ثمن

دعا رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى "مزيد من الصبر" وسط التوترات بين إيران والولايات المتحدة، مضيفًا: "يجب منع نشوب صراع عسكري بأي ثمن". نشوب صراع عسكري بأي ثمن". ونقلت شبكة "إية بي سي" الإخبارية الأمريكية عن آبي

قوله - خلال مؤتمر صحفي مع رئيس إيران حسن روحاني في العاصمة طهران، اليوم الأربعاء - إنه ناقش الأزمة بين البلدين (إيران وأمريكا) مع روحاني بصراحة.

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