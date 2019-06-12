وزير الخارجية الفرنسي: نتابع باهتمام الوضع في الجزائر

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم "الأربعاء" أن بلاده تتابع باهتمام الوضع في الجزائر وضرورة استمرار التعبير بحرية عن روح المسؤولية والكرامة السائدة منذ بداية المظاهرات في فبراير الماضي.
وقال لودريان - وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - إن رغبة فرنسا الوحيدةهي أن يتمكن الجزائريون من إيجاد سبل الانتقال الديمقراطي، هذا ما نريده للجزائر و نأمله، في ضوء العلاقات العميقة التي تربطنا بالجزائر، مضيفا: "نحن واثقون من روح المسؤولية والكرامة التي سادت منذ البداية، وتثير
وأشار لودريان إلى أن الحل يكمن في الحوار الديمقراطي في هذه اللحظات التاريخية، متابعا: "سنواصل الاهتمام بالجزائر وبتطلعات الجزائريين، في إطار الاحترام والصداقة اللذين يحكمان علاقاتنا".
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا منذ فبراير الماضي أدخل البلاد في مرحلة سياسية جديدة إثر رحيل وجوه عديدة من النظام السابق وتشبث المتظاهرين برحيل جميع رموز النظام قبل تنظيم انتخابات رئاسية.
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