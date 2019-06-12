ماي تحذر المرشحين لتولي منصبها من مواجهة نفس الصعوبات بشأن "بريكست"

حذرت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، المرشحين لتولي قيادة حزب المحافظين البريطاني الحاكم والراغبين في خلافتها في منصبها من مواجهة نفس الصعوبات التي تحول دون تحقيق خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت ماي - خلال زيارتها لـ "كلية لندن الإمبراطورية" - إن "حسابات البرلمان لم تتغير، نعم سيكون هناك زعيم جديد لحزب المحافظين ورئيس للوزراء في الوقت المناسب، لكن سيظل على البرلمان بأكمله التوصل

إلى قرارات بشأن المستقبل، وحول علاقتنا المستقبلية بالاتحاد الأوروبي".وأعربت ماي عن اقتناعها بشأن اتفاق "بريكست" بقولها: "ما زلت أعتقد أننا تفاوضنا على اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي وبالطبع لو كان الأشخاص قد صوتوا لصالح هذا الاتفاق في البرلمان، لكنا بالفعل خارج الاتحاد الأوروبي ونتطلع إلى مستقبلنا مع الانتهاء من هذا القرار، لكنسيظل على البرلمان أخذ القرار في الوقت المناسب".كانت ماي قد أعلنت استقالتها من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة الماضي إلا أنها ستظل في منصب رئاسة الوزراء حتى يتمكن حزبها من اختيار بديل، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من المرشحين لديه خطة حقيقية للتعامل مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".ويتنافس 10 مرشحين على خلافة ماي في رئاسة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء، ويعد جونسون المرشح الأوفر حظا حيث يحظى بتأييد عدد كبير من نواب حزب المحافظين.