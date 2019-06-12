إرهاب مطار أبها جريمة حرب وإيران تساند الحوثي من المهرة والحديدة

وأوضح العقيد المالكي أن سقوط المقذوف أدى (حتى ساعة بث البيان صباح أمس) إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين من جنسيات مختلفة من بينهم: (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل (8) حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، إضافة إلى وجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.
مسؤولية كاملة
بين العقيد المالكي أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي استخدم بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) - على حد زعمها -، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تُعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضاً حصول هذه الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).
إجراءات صارمة
اختتم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
مصابون
- 26 مصابا
- 3 نساء
- طفلان
- 21 رجلا
- 11 حالة عولجت في الموقع وغادروا
- 3 حالات نقلتها الفرق الإسعافية
- 5 حالات تم تحويلها إلى مستشفيات المنطقة
- 7 خرجوا بعد تلقي العلاج
- 15 خضراء
- 11 صفراء
– الكود الأصفر: يدل الكود الأصفر على وجود كارثة خارج المستشفى تسببت في توافد أعداد هائلة من المرضى إلى قسم الطوارئ، وقد تكون هذه الكارثة انهيار عقار أو حدوث زلزال وغير ذلك.
– في حالة الكود الأصفر يتم الإعلان عن حالة الطوارئ على الفور في المستشفى، ويتم استدعاء جميع العاملين بالخدمة الطبية ليتعاونوا من أجل إنقاذ المرضى المتوافدين على المستشفى.
– الكود الأخضر: ينبه لضرورة القيام بإخلاء المستشفى، إما أن يكون إخلاء كلي أو إخلاء جزئي حسب السبب الذي يستدعي لهذا الأمر.
– في حالة الكود الأخضر يحرص العاملون أن يتم الالتزام بتعليمات الإخلاء لعدم حدوث أي أضرار للمرضى، حيث يجب عدم وجود تدافع والابتعاد عن النوافذ وتجنب استخدام المصاعد، ويتم التعاون مع رجال الأمن من أجل مساعدة المرضى على الخروج من المستشفى.
أسماء المصابين
عبدالله عسيري (11 عاما)
سلطان الأسمري (8 سنوات)
نادية عسيري
عزلاء الشهراني
عبدالرحمن الحازمي
خالد عسيري
حمد القحطاني
عائض عسيري
أحمد عسيري
عثمان الأحمري
سعيد القحطاني
محمد القحطاني
عوض آل عاطف
أمال حكمي
ليليان الأسمري
مازن عاطف
عبدالهادي القحطاني
عايشة ناجر
شريفة البعداني
محمد فالح
ظافر القحطاني
عبدالعزيز دحيمان
صالح القحطاني
فهد القيسي
سعد عسيري
عبدالإله صالح
كانت هذه تفاصيل خبر إرهاب مطار أبها جريمة حرب وإيران تساند الحوثي من المهرة والحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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