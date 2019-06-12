الاتحاد الأوروبي يبحث قضايا الشرق الأوسط

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الاثتين المقبل في لكسمبورج، عددا من قضايا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبدأ مجلس الشؤون الخارجية وفق بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أمس بمناقشة بعض القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الموقف في الشرق الأوسط والوضع في فنزويلا والتطورات الأخيرة، فيما يتعلق بقانون هيلمز بيرتون التجاري الأميركي.

كما يسلط الضوء على التوصيات التي من المتوقع أن يعتمدها المجلس دون مناقشة، بما في ذلك استنتاجات المجلس بشأن استراتيجية آسيا الوسطى، ومشاركة الاتحاد الأوروبي في التعاون الإقليمي في البحر الأسود.