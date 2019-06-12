الانتقالي السوداني ينفي محاولة انقلاب

وكانت معلومات قد ترددت عن حدوث محاولة انقلاب فاشل، أوقف على إثرها 68 ضابطاً، ولفتت إلى أن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، وإن ضباطاً موالين للنظام السابق حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري، إلى جانب توقيف مجموعة غير عسكرية على صلة بمحاولة الانقلاب في السودان.
وبحسب معلومات، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين وآخرون غير منتمين تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
واعتقل عدد من الضباط، بينما يخضع آخرون للتحقيق، بينهم اللواء عبدالغني الماحي، العقيد صديق البقاري، العقيد نبيل عبدالله، والعقيد خضر عبدالرؤوف.
وكان المبعوث الإثيوبي إلى السودان حمود درير ،قد ذكر في وقت سابق، إن المجلس العسكري، وافق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، كما أعلن أن الطرفين اتفقا على العودة إلى المفاوضات قريباً.
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