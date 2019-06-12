ترمب: إيران أحدثت الرعب في العالم

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، النظام الإيراني بإحداث الرعب في العالم. وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن طهران تعلم ما يجب عليها فعله لتجنب العقوبات.

في غضون ذلك، حث رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إيران على أداء دور بناء من أجل السلام في الشرق الأوسط، وذلك في ختام لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران. وقال آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع "من الأساسي أن تؤدي إيران دورا بناء من أجل إحلال سلام متين والاستقرار في الشرق الأوسط".