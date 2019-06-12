ترمب: إيران أحدثت الرعب في العالم

في غضون ذلك، حث رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إيران على أداء دور بناء من أجل السلام في الشرق الأوسط، وذلك في ختام لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران. وقال آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع "من الأساسي أن تؤدي إيران دورا بناء من أجل إحلال سلام متين والاستقرار في الشرق الأوسط".
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