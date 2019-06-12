الأمم المتحدة: الهجوم الإرهابي على مطار أبها يشكل تهديداً للأمن الإقليمي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، بمقذوف حوثي معاد، واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي، ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن "المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".