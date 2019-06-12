وزير الإعلام اليمني: استهداف مطار أبها دليل على مستوى دعم إيران للمليشيات الحوثية الإرهابية

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة استهداف ‎مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم يمنيين.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن "الهجوم على مطار أبها الدولي يمثل تصعيداً خطيراً، ويشير إلى مستوى الدعم الإيراني للمليشيات الانقلابية، واتخاذها كأداة لتنفيذ أجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها".

‏وأضاف أن "الاستهداف الإرهابي لمطار أبها بمقذوف حوثي، يؤكد استمرار نظام طهران في تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بالصواريخ الباليستية والأسلحة النوعية، وإنتهاجها سياسة تصعيد الصراع بالمنطقة في تحد سافر لدعوات وجهود التهدئة، دون اكتراث للمخاطر المترتبة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".

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ودعا وزير الإعلام اليمني إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي، وإدراك خطورة مساعي نظام إيران وأدواته المتمثلة في المليشيات الحوثية الانقلابية التابعة لإيران.